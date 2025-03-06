Rusya: Macron sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sosyal medya üzerinden eleştirdi.

Macron'un Rusya'yı Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin Medvedev, "Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek" dedi.



Macron’un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron’un kendisi bir tehdit oluşturmuyor" ifadesini kullandı.

Fransa lideri, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar, ordusunu 40 milyar eurodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını söylemişti.

Macron, Moskova'nın Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü belirtmişti.

Rus devlet haber ajansı RIA da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Macron'u "gerçeklerden kopuk olmakla" suçladığını bildirdi.



Zaharova, “Her gün bir öncekiyle çelişen, tamamen temas dışı bir tür açıklama yapıyor. O bir masal anlatıcısı” ifadelerini kullandı.