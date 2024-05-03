Rusya: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamaları tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme ihtimallerinin bulunduğunu yinelemesine ilişkin, bu açıklamaların tehlikeli olduğunu söyledi.

Rusya: Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamaları tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macron'un, 'nın 'ya asker gönderme ihtimalinin bulunduğunu yinelemesiyle ilgili soru üzerine Peskov, şunları dile getirdi:

"Bu açıklama çok önemli ve tehlikeli. Fransız Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilen Fransa, Ukrayna'daki meseleye doğrudan sahada müdahil olma ihtimali konusunda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu, çok tehlikeli bir eğilim."

Bu ihtimali yakından takip ettiklerini belirten Peskov, tüm hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'daki savaşı sürdüreceklerini vurguladı.

Sözcü Peskov, Rus askerlerinin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberlere işaret ederek, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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