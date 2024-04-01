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Rusya, mahsur kalan 13 madenciyi arama çalışmalarını durdurdu

Rusya'da 18 Mart tarihinde çöken altın madeninde mahsur kalan 13 işçiyi arama çalışmaları bugünden itibaren durduruldu. Yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin madenin tekrar çökme riski nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Rusya, mahsur kalan 13 madenciyi arama çalışmalarını durdurdu

TASS haber ajansının maden yönetimine dayandırdığı haberine göre , 18 Mart'tan bu yana çöken altın madeninde mahsur kalan 13 madenciyi aramaya yönelik operasyonu bugün durdurdu.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin başka bir çökme riski nedeniyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıkları belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın doğusundaki Amur bölgesine bağlı Zeya kasabasında ülkenin en büyük altın madenlerinden biri olan Pioneer madeninde 18 Mart tarihinde çalışma sırasında kaya parçası düşmüştü.

Madende çalışan 13 işçi mahsur kalmıştı. Günlerdir süren arama kurtarma operasyonları bir sonuca ulaşamadı.

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