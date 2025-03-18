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Rusya, Mars'a yolculuk için Elon Musk'la görüşmek istiyor

Rusya, uzay sektöründe ABD ile iş birliğini geliştirmek istiyor. Putin'in uluslararası iş birliği temsilcisi, Mars'a yolculuk için Elon Musk'la yakında görüşmek istediklerini söyledi.

Rusya, Mars'a yolculuk için Elon Musk'la görüşmek istiyor

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası iş birliği temsilcisi, Rusya'nın uzay sektörü de dahil olmak üzere ABD ile iş birliği yapması için önemli fırsatlar olduğunu ve 'a gidilmesi için 'la yakında görüşmek istediklerini söyledi.

"ABD-RUSYA ORTAKLIĞINI ENGELLEMEK İSTİYORLAR"

Geçen ay Putin tarafından uluslarası ekonomi ve yatırım iş birliği özel temsilciliğine atanan Kirill Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile diyalog kurma girişimlerini engellemeye çalışan çok sayıda gücün olduğunu söyledi.

ABD İLE ORTAKLIK KONUSUNDA İSTEKLİ

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun genel müdürlüğünü de yürüten Dmitriev, Rusya varlık fonunun Rusya'daki maden yataklarının işletilmesi konusunda ABD'li şirketlerle ortaklık kurma konusunda istekli olduğunu söyledi.

Dmitriev, "Rusya'nın nadir metalik maden rezervleri Ukrayna'dakilerden katbekat fazla" dedi.

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