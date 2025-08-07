Rusya Merkez Bankası'ndan uyarı: Ekonomi yıl sonunda durma noktasına gelebilir

Güncellenmiş makroekonomik tahminlere ilişkin çarşamba günü yayımlanan yorumda, Rusya Merkez Bankası 2025’in ilk çeyreğinde GSYH'nin sadece yüzde 1,4 arttığını, bunun geçen yılın tamamındaki yüzde 4,1’lik büyümenin üçte biri olduğunu belirtti.



İkinci çeyrekte ekonomi bir miktar toparlanarak yüzde 1,8 büyüdü, ancak üçüncü çeyrekte yeniden yavaşlama işaretleri gösterdi. Merkez Bankası’na göre temmuz-eylül döneminde büyüme yüzde 1,6 olacak, yılın son çeyreğinde ise artış sadece yüzde 0–1 arasında kalacak.



2025 yılı genelinde büyümenin yüzde 1–2 arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak 2026’da ekonomi daha da yavaşlayarak yüzde 0,5–1,5 arasında bir büyüme oranına gerileyecek.

Merkez Bankası’nın öngörüsüne göre bu durum, ülkenin durgunluk bataklığına daha derin saplanması anlamına geliyor.