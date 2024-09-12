Rusya, Mısır'a giden tahıl gemisini Karadeniz'de vurdu

Moskova-Kiev hattında çatışmalar şiddetlenirken Rusya denizden yeni bir saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya ait bir füzenin tahıl taşıyan Mısır bandıralı sivil bir gemiyi vurduğunu açıkladı.

Zelenski, Ukrayna kara sularından ayrılan geminin Mısır'a gitmekte olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansı, geminin Karadeniz'deki Danube nehri yakınlarında yer alan Romanya sularında vurulduğunu bildirdi. Ukrayna Donanması da yaptığı açıklamada, tahıl gemisinin vurulduğu sırada Ukrayna sularında bulunmadığını doğruladı. Donanma sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıda TU-22 roketlerini kullandığını ifade etti.

Ancak Romanya Donanması, geminin vurulduğu sırada Romanya sularında olmadığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın "küstah" saldırısının seyrüsefer özgürlüğünü ve küresel gıda güvenliğini ihlâl ettiğini söyledi.