Rusya, Mısır'a giden tahıl gemisini Karadeniz'de vurdu

Ukrayna'dan Mısır'a giden tahıl gemisi Karadeniz'de Rus füzesiyle vuruldu. Kiev Donanması, geminin Romanya sularında hedef alındığını açıkladı ancak Romanya bu bilgiyi yalanladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya'nın "küstah" saldırısının seyrüsefer özgürlüğü ve küresel gıda güvenliğini ihlâl ettiğini söyledi.

Rusya, Mısır'a giden tahıl gemisini Karadeniz'de vurdu

Moskova-Kiev hattında çatışmalar şiddetlenirken denizden yeni bir saldırı düzenledi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'ya ait bir füzenin tahıl taşıyan Mısır bandıralı sivil bir gemiyi vurduğunu açıkladı.

Zelenski, kara sularından ayrılan geminin Mısır'a gitmekte olduğunu bildirdi. 

Reuters haber ajansı, geminin Karadeniz'deki Danube nehri yakınlarında yer alan Romanya sularında vurulduğunu bildirdi. Ukrayna Donanması da yaptığı açıklamada, tahıl gemisinin vurulduğu sırada Ukrayna sularında bulunmadığını doğruladı. Donanma sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıda TU-22 roketlerini kullandığını ifade etti. 

Ancak Romanya Donanması, geminin vurulduğu sırada Romanya sularında olmadığını bildirdi. 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın "küstah" saldırısının seyrüsefer özgürlüğünü ve küresel gıda güvenliğini ihlâl ettiğini söyledi.

Rusya, Mısır'a giden tahıl gemisini Karadeniz'de vurdu - 1

CAN KAYBI YOK

ldieri Zelenski, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayda can kaybı olmadığını ifade etti.

Paylaşımının devamında, 'nın Afrika ve Ortadoğu ülkelerine gıda sevkiyatının önemli olduğu belirten Zelenski, "Limanlarımızı, Karadeniz'i ve küresel piyasalara gıda ihracatımızı korumak için çabalamaya devam edeceğiz. Tahıl ve gıda güvenliği asla füzelerin hedefi olmamalı" ifadelerini kullandı.

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