Rusya, Moskovalılara savaşmaları için 22 bin dolar teklif ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılına girmesiyle birlikte Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya asker bulmakta zorlanıyor.



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, orduya katılan şehir sakinlerine 1,9 milyon ruble (yaklaşık 22 bin dolar) tutarında tek seferlik imza bonusu verileceğini duyurdu.



Açıklamada, teklifi kabul edenlerin hizmete başladıkları ilk yılda 5,2 milyon ruble yani 59 bin 600 dolar kazanacakları belirtildi.



Ukrayna'daki mücadeleye katılmak isteyenlere, yaralanmalar için "ciddiyetine bağlı olarak" yaklaşık 5 bin 690 ila 11 bin 390 dolar tutarında tek seferlik nakit ödemeler de verilecek. Çatışmada hayatını kaybeden bir askerin ailesine ise 34 bin 150 dolar ödenecek.



Rusya'nın kayıpları gizlilik içinde kalırken, tahminler askerler arasındaki ölüm oranının yüksek olduğunu söylüyor.



Rus ordusunun Kharkiv bölgesindeki yeni bir cephede yüksek kayıplar vermesiyle birlikte, sadece mayıs ve haziran aylarında muhtemelen 70 binden fazla askerin öldüğü veya yaralandığı tahmin ediliyor.



Bir ABD istihbarat değerlendirmesine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeden önce sahip olduğu aktif görevdeki kara birliklerinin yüzde 87'sini ve işgal öncesi tanklarının üçte ikisini kaybettiği tahmin ediliyor.