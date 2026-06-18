Rusya: NATO’nun ülkemize saldırması halinde yanıtımız yıkıcı olacak

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara değindi.

NATO’nun Rusya ’ya saldırması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Herhangi bir NATO üyesi devletin Rusya’nın herhangi bir bölgesine karşı saldırgan eylemde bulunması durumunda, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın." dedi.

Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini bildirdi.

Varılan mutabakat kapsamında ABD ile İran arasında yakın zamanda anlaşma imzalanması umudunu paylaşan Zaharova, "Hazar bölgesi ülkeleri, özellikle de İran, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve Azerbaycan, daha önce Hazar Denizi'nde kapsamlı güvenliğin sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik planladıkları ortak adımları atmaya başlayacaklarını umuyoruz." diye konuştu.

Zaharova, Hazar bölgesinde barışın korunması ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayarak, bunun Azak Denizi ve Karadeniz için de geçerli olduğunu kaydetti.

NATO'DAN UKRAYNA DESTEĞİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yönelik yeni desteklerini duyurduğunu bildirirken, Almanya ve İngiltere, hava savunma sistemleri, füzeler ve insansız hava araçlarını içeren yeni yardım paketleri açıkladı.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının bitiminde konuştu.

Toplantının ana temasının Ukrayna'ya yönelik desteğin artırılması olduğunu belirten Rutte, savaşın sona erdirilmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ifade etti.

Rutte, toplantıda Ukrayna'ya yönelik yeni destek taahhütlerinin açıklandığını kaydederek, Almanya, Hollanda, Letonya, Danimarka, Litvanya, Norveç, Lüksemburg, Hırvatistan, İsveç ve İzlanda'nın yanı sıra NATO ortağı Avustralya'nın yeni katkılar sunduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri, İngiltere'nin yaklaşık 50 bin insansız hava aracı (İHA) ile hava savunma füzeleri sağlayacağını, İspanya'nın hava savunma sistemleri desteği vereceğini, Hollanda ve Almanya'nın ilave İHA, Kanada'nın ise askeri araç desteğinde bulunacağını söyledi.