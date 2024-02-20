Rusya, Navalni'nin kardeşine dava açtı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kardeşi Oleg Navalni'ye ceza davası açıldığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede arananlar listesinde yer alan Navalni'ye dava açıldığı belirtildi ancak davanın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.



Rusya dışında bulunan Oleg Navalni, sosyal medya üzerinden Rus vatandaşlarını izinsiz gösterilere çağıran paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Moskova'daki Preobrajenskiy Mahkemesi tarafından Ağustos 2021'de 1 yıl şartlı hapis cezasına çarptırılmıştı.



Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine, Navalni'nin söz konusu şartları yerine getirmediği gerekçesiyle bu ceza normal hapis cezasına çevrilmişti.



Cezaevindeyken hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kardeşi Oleg Navalni, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından Ocak 2022'de arananlar listesine alınmıştı.



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