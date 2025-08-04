Rusya: Nükleer savaşta kazanan olmaz

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.



Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunması gerektiği ve bunun için iki nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.



"Amerikan denizaltıları zaten muharebe nöbetinde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç" diyen Peskov, şunları söyledi: "Böyle bir tartışmaya dahil olmak ve bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Nükleer sorunuyla ilgili açıklamalara dikkatlice tepki veriyoruz. Rusya bu konuda sorumlu davranıyor. Putin'in bu konudaki pozisyonu da iyi biliniyor. Rusya, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna büyük önem veriyor. Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz."

Nükleer savaşta kazananın olmayacağını vurgulayan Peskov, "Nükleer gerginleşme söz konusu değil. Zor ve hassas konular istişare ediliyor. Birçoğu bu konulara duygusal tepki gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"GÖRÜŞMEYİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret etmesi ve Putin ile görüşmesi ihtimaline dair "Böyle bir görüşmeyi göz ardı etmiyoruz. Witkoff'u Moskova'da ağırlamaktan ve temasları sürdürmekten her zaman mutluluk duyarız. Witkoff ile temasların önemli, kapsamlı ve faydalı olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.



ABD ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Peskov, "ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Bu girişimler, özellikle Rusya ve Ukrayna arasında devam eden doğrudan müzakereler süreci bağlamında çok önemli. Çalışmalar devam ediyor. Krizin siyasi, diplomatik araçlarla çözülmesi fikrine bağlı kalıyoruz" dedi.



Sözcü Peskov, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin ise "Böyle bir görüşmenin hazırlık çalışmaları yapılmadı. Putin de uzmanlar seviyesinde gerekli çalışmalar yapıldıktan ve belirli mesafe katedildikten sonra böyle bir görüşmeyi göz ardı etmiyor" diye konuştu.