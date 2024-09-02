Rusya nükleer silah kullanacak mı? "Batı tırmanışı" nükleer doktrini değiştirebilir

Rus yetkililer, Ukrayna'da son dönemde "Batı'nın gerilimi tırmandırması" nedeniyle nükleer doktrinin değiştirileceğini söylüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a göre, nükleer silahların kullanımıyla ilgili doktrini değiştirme çalışmaları ileri bir aşamada. Rusya'nın bazı askeri analistleri, Putin'i "Batı'daki Rusya düşmanlarına göz dağı vermek için" nükleer kullanım eşiğini düşürmeye çağırmıştı. Putin, daha önce nükleer saldırıların gerçekleşmesi halinde çok sayıda kurban olacağını ifade etmişti.

Rusya nükleer silah kullanacak mı? "Batı tırmanışı" nükleer doktrini değiştirebilir

- savaşı 922. gününde devam ediyor.

Rusya, Ukrayna'daki savaşta "Batı'nın tırmanışı" olarak gördüğü etkiye yanıt olarak nükleer silahların kullanımıyla ilgili doktrininde değişiklikler yapmaya kararlı.

Rsuay Devlet Başkanı 'in 2020'de bir kararnamede ortaya koyduğu mevcut nükleer doktrin, Rusya'nın bir düşman tarafından nükleer saldırıya uğraması veya devletin varlığını tehdit eden konvansiyonel bir saldırı durumunda nükleer silah kullanabileceğini öngörüyor.

Rusya'nın bazı askeri analistleri, Putin'i Batı'daki Rusya düşmanlarına göz dağı vermek için nükleer kullanım eşiğini düşürmeye çağırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un pazar günü yaptığı yorumlar, değişikliklerin gerçekten yapılacağına dair şimdiye kadarki en net açıklamaydı.

Devlet haber ajansı Tass, Ryabkov'un "Çalışma ileri bir aşamada ve düzeltmeler yapma konusunda açık bir niyet var" dediğini aktardı.

Kararın, Ukrayna savaşında devreye giren Batılı faktörlerle ilişkilendirilerek,"Batılı düşmanların tırmanış seyriyle orantılı" olarak nitelendirildi.

Rusya nükleer silah kullanacak mı? "Batı tırmanışı" nükleer doktrini değiştirebilir - 1

"NÜKLEER DOKTRİNDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ"

Daha önce de 'nın nükleer doktrini olduğunu ve orada her şeyin yazdığını vurgulayan Putin, "Nükleer silahların kullanımı, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda istisnai durumlarda mümkündür. Böyle bir durumun oluştuğuna inanmıyorum. Böyle bir ihtiyaç yok" ifadelerini kullanmıştı.

Putin, nükleer doktrinin yaşayan bir araç olduğuna dikkati çekerek, dünyada olup bitenleri dikkatle izlediklerini ve bu doktrinde bazı değişiklikler yapmayı göz ardı etmediklerini belirtmişti.

Gerekirse nükleer silah denemeleri yapacaklarının altını çizen Putin, enformasyon ve bilgisayar imkanlarının her şeyi yeniden üretmeye izin verdiği için şu ana kadar bu denemeleri yapmadıklarını aktarmıştı.

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