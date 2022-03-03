Rusya ordusundaki ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin sırrı ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin gizemi çözüldü.



Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, işaretlerin Rus ordusunun bağlı olduğu bölgeleri belirtmek üzere Doğu ve Batı anlamına geldiği ortaya çıktı.

Vostok ve Zapad Özel Taburları olarak adlandırılan askeri birliklerden Zapad, batı tarafını temsil ederken, Vostok ise doğu tarafına bağlı olduğu aktarıldı.



Özel Taburlar olan Vostok ve Zapad, İkinci Çeçen Savaşı'nın çoğunda faaliyet gösterirken, 2008'de dağıtılana kadar Rusya tarafından kısa süreliğine Çeçenya dışındaki çatışmalarda görevlendirilmişlerdi.



Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan Vostok ve Zapad taburları, bünyesinde 600 ila 900 asker bulundururken, Çeçen lideri Ramzan Kadırov'un egemenliğine giren Çeçen hükümetinin kontrolü dışındaki tek etnik Çeçen birimi olarak dikkat çekiyor.