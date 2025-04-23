Rusya, Papa'nın cenazesine kimi göndereceğini açıkladı

Kremlin cumartesi günü dünya liderlerinin Vatikan’a akın edeceği törene, Moskova’nın nispeten düşük profilli bir temsilci göndereceğini açıkladı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Putin’in kararıyla Papa Francis’in cenazesinde Rusya’yı temsil edecek” açıklamasında bulundu.



Kremlin, bir gün önce yaptığı açıklamada, Putin’in cenaze törenine katılma planı olmadığını da duyurmuştu.



Rus lider, 2013, 2015 ve 2019 yıllarında Papa Francis ile daha önce üç kez bir araya gelmişti.