Rusya Parlamentosu, yeni hükümette görev alacak bakanları onayladı

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma, Başbakan Mihail Mişustin'in önerdiği bakanları oy birliğiyle onayladı.

Rusya Parlamentosu, yeni hükümette görev alacak bakanları onayladı

Duma'da yapılan oturumda, 'nın yeni hükümetinde görev yapması önerilen bakanların adaylıkları ele alındı.

Yapılan oylama sonucunda, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov'un görevlerine devam etmesine onay verildi.

Hükümette yer alacak yeni isimlerden Sergey Tsivilyev Enerji Bakanlığı, Roman Stravoyt Ulaştırma Bakanlığı, Oksana Lut Tarım Bakanlığı ve Anton Alihanov Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerine uygun görüldü.

RUSYA'DA YENİ HÜKÜMET

Oylamayla yeni hükümette görev alması onaylanan diğer isimler ise şöyle oldu:

İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Geliştirme Bakanı Aleksey Çekunkov, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Spor Bakanı Mihail Degtyarev, Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ise Rusya Devlet Başkanı 'in güvenlik ve istihbarat birimleri ile ilgili olarak yaptığı önerilerini değerlendirdi. Söz konusu görevler için atamaların da kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Duma'da dün yapılan oylamada, Mişustin’in önerdiği başbakan yardımcıları da onaylanmıştı.

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