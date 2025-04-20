Rusya: Paskalya ateşkesi uzatılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna ile Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkesin sona ermesine saatler kaldı.



Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ateşkesin uzatılması yönünde bir talimat vermediğini açıkladı. Uzatma olmaması halinde ateşkes 00.00’da sona erecek.



Putin, Rusya Ukrayna savaşında Paskalya Bayramı nedeniyle tek taraflı atişkes ilen ettiklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise Putin'in girişimini "insanların hayatlarıyla oynama" olarak nitelendirmişti.

Zelenski, ateşkesin 21 Nisan'dan sonra da devam etmesini önermişti.