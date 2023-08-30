Rusya, Prigozhin uçak kazasını soruşturmayacak

Prigozhin, Wagner Grubundan iki üsteğmen ve dört koruması, Embraer Legacy 600 uçağının geçen hafta Moskova'nın kuzeyinde düşmesi sonucu ölen 10 kişi arasındaydı.



Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1999'da iktidara gelmesinden bu yana yönetimine en büyük meydan okumayı teşkil eden Rus ordusuna karşı kısa süreli bir isyan başlattıktan iki ay sonra öldü.

RUSYA, BREZİLYA'YA SORUŞTURMAYACAĞINI BİLDİRDİ

Reuters'a göre, Rusya, Brezilya'nın uçak soruşturma kurumuna, paralı asker patronu Yevgeny Prigozhin'in ölümüne neden olan Brezilya yapımı Embraer Legacy 600 uçağının düşmesini uluslararası kurallar çerçevesinde "şu anda" soruşturmayacağını bildirdi.



Brezilya'nın Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA), havacılık güvenliğini arttırmak amacıyla, davet edilmesi ve soruşturmanın uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülmesi halinde Rusya öncülüğündeki bir soruşturmaya katılacağını açıklamıştı.



Montreal merkezli Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) göre, Moskova'dan St Petersburg'a yapılan uçuş iç hat uçuşu olduğundan dolayı sektörde "Annex 13" olarak bilinen uluslararası kurallara tabi değildir.



"DAVET EDERLERSE SORUŞTURMAYA KATILABİLİRİZ"

Brezilya'da CENIPA Başkanı Hava Tuğgeneral Marcelo Moreno, kurumun geçen hafta Rusya'ya böyle bir soruşturma açıp açmayacağını soran bir e-posta göndermesinin ardından Reuters'a verdiği demeçte "Bunu yapmak zorunda değiller, sadece tavsiye ediyorlar. Ancak soruşturmayı açacaklarını ve Brezilya'yı davet edeceklerini söylerlerse uzaktan katılacağız." dedi.

ABD'li havacılık güvenliği danışmanı ve eski müfettiş John Cox, uçağın üretildiği ülke olan Brezilya'nın katılımı olmadan Rusya'da yapılacak bir iç soruşturmanın her zaman sorgulanacağını söyledi.

CENIPA, Devletlerarası Havacılık Komitesi - Kaza Araştırma Komisyonu'ndan (IAC) Salı günü yanıt aldığını ve Rus makamının şimdilik Ek 13 kapsamında bir soruşturma açmayacağını söylediğini belirtti.

"YARDIMI KABUL ETMEZLERSE ŞEFFAF OLMAYACAKLARININ KESİN BİR İŞARETİDİR"

Eski bir ABD hava kazası araştırmacısı olan Jeff Guzzetti, CENIPA sadece uzaktan katılabilse bile Rusya'nın Brezilya'dan yardım kabul etmesi gerektiğini söyledi.



Guzzetti, "Eğer bunu yapmazlarsa, o zaman bu soruşturmanın şeffaf olmayacağının kesin bir işaretidir." ifadelerini kullandı

