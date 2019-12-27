Rusya Rakka'daki ABD askeri üssüne yerleşti

Rus askerleri, Suriye'nin Rakka kentinde bulunan ABD'nin daha önce boşalttığı askeri üsse yerleşti.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı videoda Rus askerlerinin Rakka'nın kuzeyindeki Tal Samin'de bulunan ABD'nin eski askeri üssüne girdiği görülüyor.

ABD askerleri, Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası DAEŞ terör örgütünün eski başkenti olan Rakka'da bulunan üssü boşaltmıştı.

Rus askerleri tanklar ve ağır silahlarla üssün bulunduğu bölgeye girdi. Binanın tepesine çıkarak Rus bayrağı yerleştirdi.

Askeri üs, Rakka'yı Suriye'nin merkez ve kuzey bölgelerine bağlayan hat üzerinde stratejik bir öneme sahip.

Bölgedeki Rus yetkililer askeri üssün çevresinde devriye gezmeye başlayacaklarını açıkladı.

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