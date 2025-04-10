Rusya-Romanya krizi büyüyor: Kremlin iki diplomatı sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Moskova’daki diplomatik misyonunda görev yapan savunma ataşesi ile yardımcısının "istenmeyen kişi (persona non grata)" ilan edildiğini, bu kararın Romanya maslahatgüzarına bildirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Bu adım, Romanya’nın daha önce Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliği’nde görev yapan askeri ataşe ve yardımcısını hiçbir gerekçe göstermeksizin sınır dışı etmesine verilen bir cevaptır” denildi.





Romanya'nın Rus diplomatlara yönelik sınır dışı kararı, Rusya'nın Romanya’da "iç siyasete müdahale ettiği" iddiaları üzerine alınmıştı.

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turundan galibiyetle ayrılan NATO ve AB karşıtı aday Calin Georgescu'nun zaferi iptal edilmiş ve cumhurbaşkanlığı adaylığından men edilmişti. Romanya makamları, Georgescu'nun Rusya tarafından desteklendiğine inanıyor.



Son yıllarda Rusya ile Batılı ülkeler, çoğunlukla casusluk suçlamaları nedeniyle birbirlerinin diplomatlarını karşılıklı olarak sınır dışı etmeye devam ediyor.