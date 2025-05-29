Rusya savaşı okullara taşıyor: İHA çalışmaları zorunlu ders olacak

Rusya'da insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına dair bilgiler artık okul müfredatına giriyor. Ülkede yayımlanan yeni ders kitabı, gençlere drone teknolojisi ve kullanım alanları hakkında eğitim verecek.Bu kitap, resmi eğitim programı kapsamında öğrencilere okutulacak.

İHA'ların Ukrayna'ya yönelik kapsamlı saldırılarda önemli rol oynamasının ardından, Rusya bu alandaki üretimde büyük ilerleme kaydetti.

TEKNOLOJİ DERSLERİNİN PARÇASI OLACAK

Bu doğrultuda, drone teknolojisi artık ülke genelinde 8. ve 9. sınıflarda teknoloji derslerinin bir parçası olarak okutulacak.



Rusya Eğitim Bakanlığı, ABD yaptırımları altındaki drone üreticisi Geoscan'ın ürettiği ders kitabını 30 Nisan'da onayladı. Moscow Times'ın haberine göre ders kitabı, on yılın sonuna kadar 500'den fazla okul ve 30 üniversitede 1 milyon drone operatörüne eğitim vermeyi amaçlayan ulusal planın bir parçası.

EĞİTİM Mİ MİLİTARİZM Mİ?



Yeni müfredat, Rus toplumunun giderek militarize olduğunun bir işareti olarak görülüyor.



Son yıllarda Moskova ve St. Petersburg’da binlerce üniversite öğrencisine insansız hava araçlarıyla ilgili eğitim verilirken, okul çağındaki çocuklara da askeri eğitim kapsamında temel İHA kullanma becerileri öğretiliyor.