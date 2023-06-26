Rusya Savunma Bakanı Şoygu isyan sonrası Ukrayna'da

Rusya’daki paralı asker grubu Wagner ve lideri Yevgeni Prigojin’in isyanından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ortaya çıktı.
Görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı. Ancak ne zaman ve nerede çekildiği bilinmiyor.
Rus haber ajansı RIA'ya göre, Şoygu Ukrayna'daki Rus askerlerini ziyaret etti.
"GÖREVİNİN BAŞINDA"
Prigojin'in 24 saat süren silahlı isyanının ardından Şoygu'nun görevde kalıp kalmayacağı tartışması gündeme gelmişti.
Televizyonda yayınlanan görüntüler Rusya Savunma Bakanı'nın görevinin başında olduğunun işareti olarak yorumlandı.
NE OLMUŞTU?
Prigojin'e bağlı paralı askerler cumartesi günü Moskova'ya yürüyüşe geçmişti. Tanklarla başkente ilerleyen yaklaşık 5 bin kişilik güç, Moskova'ya 200 kilometre uzaklıkta anlaşma sağlanarak durdurulmuştu.
Prigojin ile Moskova arasında varılan anlaşmanın ayrıntıları bilinmiyor. Wagner'in lideri, isyanı başlatırken Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını istemişti.
Prigojin'in nerede olduğu ise bilinmiyor. Son olarak Cumartesi gecesi Rostov'dan ayrılırken görülen Wagner'in liderinin anlaşma gereği Belarus'a gideceği açıklanmıştı.
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