Rusya Savunma Bakanı Şoygu isyan sonrası Ukrayna'da

NE OLMUŞTU?



Prigojin'e bağlı paralı askerler cumartesi günü Moskova'ya yürüyüşe geçmişti. Tanklarla başkente ilerleyen yaklaşık 5 bin kişilik güç, Moskova'ya 200 kilometre uzaklıkta anlaşma sağlanarak durdurulmuştu.



Prigojin ile Moskova arasında varılan anlaşmanın ayrıntıları bilinmiyor. Wagner'in lideri, isyanı başlatırken Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasını istemişti.



Prigojin'in nerede olduğu ise bilinmiyor. Son olarak Cumartesi gecesi Rostov'dan ayrılırken görülen Wagner'in liderinin anlaşma gereği Belarus'a gideceği açıklanmıştı.

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