Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Wagner'in silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle düzenlediği toplantıda Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in geçen ay Rus yönetimine yönelik silahlı isyanıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.



Bu isyanı "ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimi" ve "kışkırtıcı eylem" olarak nitelendiren Şoygu, "Bu tür planlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin yemin ettiği değerlere ve askeri görevine sadakat göstermesi nedeniyle başarısız oldu. Bu provokasyon, birliklerin eylemlerini etkilemedi. Askerler, kendilerine verilen görevleri cesurca ve özverili şekilde yerine getirmeye devam etti." şeklinde konuştu.



Bakan Şoygu, bu nedenle tüm askerlere minnettar olduğunu dile getirdi.



"16 LEOPARD TANKI İMHA EDİLDİ"



Ukrayna'da cephelerdeki duruma da değinen Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarına devam ettiğini ve Ukrayna ordusunun saldırı düzenleme potansiyelini düşürdüğünü savundu.



Şoygu, Ukrayna askeri güçlerinin Donetsk ve Zaporijya yönlerindeki saldırılarının "başarısız" kaldığını ileri sürerek, "Bu yönlerde Ukrayna ordusuna ait 15 uçak, 3 helikopter, 16 Leopard tankı dahil 920 askeri teçhizat imha edildi. Bu, Polonya ve Portekiz tarafından Ukrayna'da sevk edilen söz konusu türdeki tankların neredeyse yüzde 100'üdür." ifadelerini kullandı.