Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Yeni bir askeri seferberlik planı yok

"MUHAREBE BÖLGESİNDE GEREKLİ SAYIDA RUS ASKERİ GÖREV YAPIYOR"

Rusya'da 1 Ekim'den itibaren celp döneminin başladığını anımsatan Şoygu, bunun planlandığı gibi yasalara göre yapılacağını bildirdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesi gereği 130 bin kişinin bu celp döneminde zorunlu askerliğe tabi tutulacağını kaydeden Şoygu, "Yeni bölgelerden gelenler de dahil olmak üzere tüm askere alınanların muharebe bölgesine gönderilmeyeceğine bir kez daha dikkatinizi çekmek isterim. Genelkurmay Başkanlığının ek seferberlik planı yok. Silahlı Kuvvetler, (Ukrayna'daki) özel askeri operasyonu yürütmek için gerekli sayıda askeri personele sahiptir." diye konuştu.



EYLÜL AYINDA 50 BİN KİŞİ ORDU İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Yıl başından bu yana 335 binden fazla kişinin sözleşmeli ve gönüllü olarak askerlik hizmetine girdiğini söyleyen Şoygu, sadece eylülde 50 binden fazla vatandaşın sözleşme imzaladığını aktardı.



Ukrayna'daki taarruzlara katılmak üzere Çeçenistan'da özel askeri birlikler oluşturulduğunu anlatan Şoygu, Çeçenistan'ın Gudermes şehrindeki Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesinde 14 bin 500'den fazla kişinin eğitildiğini ve çatışmalara gönderildiğini kaydetti.