Rusya Savunma Bakanlığı: Bahmut'u kontrol altına aldık

KİEV'DEN YALANLAMA

Kiev'den ise iddiaya yalanlama geldi, ancak kentteki durumun kritik olduğu belirtildi.



Ukrayna Ordu Sözcüsü, "Bu açıklama doğru değil, birliklerimiz Bahmut'ta savaşıyor" dedi.



Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar ise Bahmut'ta şiddetli çatışmalar yaşandığını ve durumun kritik olduğunu belirterek, Ukrayna birliklerinin şehrin güneybatısındaki savunmasını sürdürdüğünü söyledi.



Öte yandan Rusya'nın sabahın erken saatlerinde Kiev'e hava saldırısı düzenlediği bildirildi.



Düşürülen enkazın isabet ettiği bir apartmanda yangın çıktı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, bunun ay başından bu yana Kiev'e düzenlenen 11'inci hava saldırısı olduğu açıklandı.

