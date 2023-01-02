Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, Rusya'nın Donetsk'teki karargahını vurdu

Son dakika haberi! Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında 63 Rus askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Makiyivka yerleşim birimi yakınlarında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin geçici konuşlandığı noktalardan birine saldırdığını belirten Konaşenkov, ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sisteminden atılan 6 füzeden 2'sinin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ifade etti.



Konaşenkov, "Tahrip gücü yüksek 4 roket başlığının patlaması sonucu geçici konuşlanma noktasının bir bölümünde 63 Rus askeri öldü" ifadesini kullandı.



Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da operasyonlara devam ettiğini bildiren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla yaptığı saldırılar sonucunda Donetsk bölgesindeki Markovo ve Kramatorsk'ta, Harkiv bölgesinde de Novoosinovo yerleşim biriminde 70'ten fazla Ukrayna ordusuna çalışan yabancı paralı savaşçının öldüğünü, 100'den fazlasının ise yaralandığını aktardı.

UKRAYNA: 400 RUS ASKERİ ÖLDÜ



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrol ettiği Makeyevka şehrinde kışla olarak kullanılan bir merkeze yapılan saldırı sonucu yaklaşık 400 Rus askerin öldüğü iddia edildi.



Ancak, Ukrayna'nın açıkladığı rakam bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu" diye konuştu.

Diğer taraftan, Rus yönetimi yılbaşı gecesi Makiyivka'yaen az 25 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Makiyivka'daki saldırıdan birkaç saat sonra ise Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları başlamıştı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 31 Aralık'ta Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan İHA'ların üretiminde yer aldığını kaydetti.



"TERÖR SALDIRILARI PLANLARI BOZULDU"



Tesislerle birlikte İHA'ların depoları ve fırlatma alanlarının da vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Saldırılar hedefine ulaştı. Kiev rejiminin yakın gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozuldu" dedi.

HIMARS FÜZE SİSTEMİ HAKKINDA

Amerikan Kara Kuvvetlerinin dolaylı atış gücünün en kritik parçalarından HIMARS roket sistemleri, 1970’lerde geliştirilmiş paletli askeri araçlara takılan M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi'nin modernize edilmiş versiyonu olarak Lockheed Martin tarafından üretiliyor.



Obüs toplarının menzili 38 kilometre iken ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı HIMARS sistemleri80 kilometre menzili ile daha geniş bir alanda cephedeki askerlere savunma kabiliyeti sağlıyor.



HIMARS sistemleri 227 milimetrelik 6 güdümlü füze taşıyan bir poda sahip ancak bu sistemlere ABD’nin Ukrayna’ya vermediği ve menzili 300 kilometreyi aşan Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri (ATTACMS) mühimmatını taşıyan bir pod da takılıyor.



Söz konusu roket sisteminin diğer bir özelliğinin de hassas güdümü olduğu belirtilirken, hedefine atış yaptıktan sonra yüksek performanslı aracı ile dakikalar içinde atış yaptığı noktadan uzaklaşabiliyor.



C-130 uçağı ile taşınabilen HIMARS roket sistemi ilk kez 2005’te 18’inci Hava İndirme Tümenine bağlı 27’nci Topçu Alayı, 3’üncü topçu taburuna konuşlandırıldı.



Bu sistem ilk kez 2010’da Afganistan’da, daha sonra terör örgütü DAEŞ’e karşı Irak’ta kullanıldı. Rakka operasyonu sırasında ABD ilk kez bu sistemleri 2017’de Suriye’ye de geçici olarak konuşlandırdı.



ABD’nin envanterindeki HIMARS’ların birim fiyatı 5,1 milyon dolar civarında ve ABD dışında Ürdün, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya’da bulunuyor.



Biden’ın kararıyla, Avrupa’da HIMARS sistemine sahip ikinci ülke ise Romanya’nın ardından Ukrayna oldu.

