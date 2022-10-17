Rusya Savunma Bakanlığı ve BM yetkilileri, Ukrayna tahıl anlaşmasını görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fomin'in, Griffiths ile başkent Moskova'da görüştüğü belirtildi.



Açıklamada, "İki taraf, birbiriyle bağlantılı Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılması projesi ve Rus tarım ürünleri ile gübrelerinin ihracatına dair yapılan anlaşmaların uygulanması sürecini ele aldı" ifadelerine yer verildi.



Tahıl koridoru anlaşması ie Ukrayna'dan taşınan tahılın miktarı 6 milyon tonu geçti.

TAHIL ANLAŞMASI UZAYACAK MI?

"Tahıl anlaşmasının uzatılmasının, mevcut anlaşmaların tam olarak uygulanmasına bağlı olduğu" vurgulanan açıklamada, "Görüşmede, BM'nin savaşta esir düşen askerler ile ilgili inisiyatifleri ve Rusya'dan amonyağın, mevcut altyapının kullanılmasıyla dünya pazarına çıkışı istişare edildi" denildi.