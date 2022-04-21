Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı enstitüde çıkan yangında 5 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Tver şehrinde bulunan Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde sabah saatlerinde yangın çıktığını açıkladı.



İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 25 kişi de yaralandı.



Binanın çatısı tümüyle çökerken yangının elektrik sisteminde çıkan arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, 5 milyonu aşkın Ukraynalı sivil komşu ülkelere göç etti.

Yaklaşık 250 kişinin katılımıyla yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı çalışmaların yürütüldüğü enstitüde, İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmaların da yürütüldüğü biliniyor.