Rusya şeker ihracatını yasakladı

Rus hükümeti şeker ihracatını geçici olarak yasakladığını bildirdi.

Rusya şeker ihracatını yasakladı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin gıda piyasasındaki istikrarın korunması için ihracatına ilişkin tedbir alındığı ifade edildi.

Buna göre, şeker ihracatının 31 Ağustos 2024’e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan’a yönelik ihracata belirli miktarlarda muafiyet tanındığı kaydedildi.

Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkede yılda 6 milyon ton şeker tüketilirken bu yıl yaklaşık 6,9 milyon ton şeker üretilmesi bekleniyor.

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