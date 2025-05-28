Rusya, Shrek'e savaş açtı

Rus milletvekilleri Batılı animasyon filmlerini, oyuncakları ve video oyunlarını eleştirerek Shrek gibi kurgusal karakterleri Rus çocukları üzerinde “yıkıcı bir etkiye” sahip olmakla suçladı.

Pazartesi günü düzenlenen yuvarlak masa toplantısında “Kötü görünmüyorlar ama hem fiziksel hem de kişilik kusurları var” diyen Devlet Duması milletvekili Yana Lantratova, Sovyet döneminin iyi çocuk filmleri ve oyuncakları ile Batı ülkelerinden gelenleri karşılaştıran slaytlar sundu.

Kyiv Independent'in aktardığına göre bir slaytta “Batı kültürünün sızmasıyla birlikte yavaş yavaş, olumsuz özelliklere sahip olan ancak olumlu karakter statüsüne yükseltilen karakterler ortaya çıkmaya başladı. Tamamen olumlu karakter imajı kaybolmaya başladı” ifadeleri yer aldı.

Slaytta Shrek ve Grinch gibi kurgusal karakterlerin yanı sıra 2001 yapımı Amerikan animasyon komedi filmi “Monsters Inc. ”de yer alan karakterler de gösterildi.

"DÜŞMANI YENMEK İÇİN ÇOCUKLARINI YETİŞTİR"

Azınlık partisi Adil Rusya'nın lideri Sergei Mironov, Batı'yı Rusya'ya karşı hibrid bir savaş yürütmekle suçladı ve Moskova'ya karşı olan hükümetlerin “Düşmanı yenmek istiyorsan, çocuklarını yetiştir” atasözünü takip ettikleri uyarısında bulundu.

Mironov, "Batılı ülkeler maalesef çocuklarımızın beyinlerini yıkamakla çok aktif bir şekilde meşguller” dedi.

"YASAL GRİ ALAN ENGELLİYOR"

Aynı zamanda A Just Russia üyesi ve Devlet Duması'nın sivil toplum ve dini kuruluşlar komitesi başkanı olan Lantratova, Rus makamlarının çocuklar için hazırlanan Batılı içerikleri engellemesini yasal bir gri alanın engellediğini söyledi.

Lantratova, yuvarlak masa toplantısının önerilerini parlamentonun alt kanadının geleneksel Rus manevi değerlerinin yasal olarak uygulanmasına ilişkin çalışma grubuyla paylaşmayı planladığını söyledi.

