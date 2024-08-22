Rusya sınırdaki vatandaşlarını uyardı: "Flört uygulamaları kullanmayın"

Rus hükümeti, tansiyonun yüksek olduğu sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarını, kişisel bilgilerinin ele geçirilmemesi için flört uygulamaları kullanmamaları konusunda uyardı.



Rusya İçişleri Bakanlığı, Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde yaşayan vatandaşlarını uyardı.

"DÜŞMAN HER YERİ İZLİYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Düşman topraklarımızdaki IP adres aralıklarını tespit ediyor, korumasız güvenlik kameralarına uzaktan erişim sağlıyor, özel bahçelerden stratejik yollara ve otoyollara kadar her yeri izliyor" ifadelerine yer verildi.



Halihazırda gerilimin yüksek olduğu ve yüz binlerce kişinin tahliye edildiği sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlara güvenilir olmayan kameraları ve flört uygulamalarını kullanmamaları tavsiye edildi.



Ayrıca sohbet gruplarına gelen linklere karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

ASKER VE POLİSLER DE UYARILDI



Bu bölgelerde görevli olan asker ve polisler de online flört uygulamalarını kullanmamaları ve hassas konumlardan video izlememeleri konusunda uyarıldı.



Uyarılar, Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine ani bir saldırı başlatmasının ardından geldi.



Ukrayna hükümeti, ordusunun Moskova güçlerinin 2024'ün başından bu yana Ukrayna'da ele geçirdiğinden daha fazla Rus toprağını ele geçirdiğini iddia ediyor.