Rusya: Sınırı geçmeye çalışan 400'ü aşkın Ukraynalı gözaltına alındı

Komiteden yapılan açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un başkanlığını yaptığı Terörle Mücadele Komitesinin toplandığı belirtildi.



BİN 26 KİŞİNİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Toplantıda, bu yıl içinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "400'den fazla Ukraynalı milliyetçi ile savaş suçu işleyen kişi, devlet sınırını geçmeye çalışırken kontrol noktalarında yakalandı. Terör eylemlerine karışan bin 26 kişinin Rusya Federasyonu'na girişine izin verilmedi" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, toplantıda terör tehditlerine karşı ek önlemlerin alınması yönünde karar alındığı aktarıldı.