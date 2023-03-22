Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı

MOSKOVA'DAKİ FÜZE SİSTEMİ MODERNİZE EDİLİYOR



Hava kuvvetlerinin geliştirilmesindeki önceliklerden birisinin birliklerin gelişmiş hava savunma ve füzesavar savunma sistemleriyle donatılması olduğuna dikkati çeken Şoygu, bu yıl Moskova'daki füze savunma sisteminin modernizasyonunu tamamlayacaklarını bildirdi.



Şoygu, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik 621 askeri altyapı tesisini de tamamlayacaklarını belirterek, devlet silahlanma programına göre yıl sonuna kadar Havacılık ve Uzay Kuvvetlerinin modern silah türlerinin payının yüzde 85'e ulaşacağını kaydetti.



ABD'nin Rusya ve Çin'i kontrol altına almak için Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını önemli ölçüde artırdığını, müttefikleriyle siyasi ve askeri bağlarını güçlendirdiğini söyleyen Şoygu, bölgede yeni bir Amerikan güvenlik mimarisinin inşasının devam ettiğini dile getirdi.

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