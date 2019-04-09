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ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının redakte edilmiş şekilde bir hafta içinde yayımlanacağını söyledi.



Barr, Mueller'in raporunu kendisine sunmasının ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı ve ABD Kongresindeki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu.



Robert Mueller'in yaklaşık 2 yıl süren soruşturmanın ardından geçen ay kendisine sunduğu raporun sadece 4 sayfalık bir özetini yayımladığı için eleştiri oklarının hedefinde olan William Barr, söz konusu raporun redakte edilmiş halinin bir hafta içinde yayımlanacağını belirtti.



Yaklaşık 400 sayfalık raporun yayımlanacak halinde, büyük jüri bilgilerinin ve halen süren soruşturmalarla ilgili detayların çıkarılacağını kaydeden Barr, redaksiyon yapılan bölümlerin renkli tonlarla gösterileceğini ve söz konusu bilgilerin çıkarılma nedenini belirten notların rapora ekleneceğini belirtti.



Öte yandan, Kongredeki Demokratlar, William Barr'ı "raporun özetinde, Mueller'in soruşturmasının bulgularını Başkan Donald Trump'ın lehine gösterdiği ve raporun özetinin 2 günde açıklanmasının şüphe uyandırdığı" gerekçesiyle eleştirdi.



Barr, söz konusu eleştirilere, "Mueller'in soruşturma hakkında ne düşündüğü raporun bize ulaşmasından önce de biliniyordu. Raporun özetini yayımlarken, asıl önemli olan sonuçları belirtmem gerektiğini düşündüm ve Mueller'in kendi üslubunu kullanmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.



MUELLER'İN RAPORU TARTIŞMA YARATMIŞTI



Kongrenin Demokrat üyeleri, daha önce Adalet Bakanlığına 2 Nisan'a kadar raporu paylaşması için çağrıda bulunmuş, ancak Adalet Bakanı Barr raporun tamamı yerine sadece 4 sayfalık özetini göndermişti.



Özel savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanı'na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, "Özel Yetkili Savcı'nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı'nı tam ve kesin olarak aklıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.



