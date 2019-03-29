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ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yaklaşık 400 sayfalık raporunun nisan ayı ortalarında açıklanacağını belirtti.



ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi adalet komitelerine konuyla ilgili iki ayrı mektup gönderen Bakan Barr, kamuoyunun merakla beklediği Rusya soruşturması raporuna ilişkin sürece açıklık getirdi.



Yaklaşık 400 sayfa olduğu belirtilen Rusya soruşturması raporunun nisan ayı ortalarında kamuoyunun erişimine açılacağı bilgisini paylaşan Barr, gizli kalması gerektiğini düşündükleri belirli yerlerin ise kapalı olacağını kaydetti.



Barr ayrıca kamuoyunun erişimine açılana kadar söz konusu raporun Beyaz Saray'a ya da ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilmesinin söz konusu olmadığını da mektubunda ifade etti.



Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde, Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği olduğu iddiaları üzerine 17 Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı Mueller'in başlattığı soruşturma 22 Mart'ta tamamlanmıştı.



ABD Adalet Bakanı William Barr, Kongre üyelerine Rusya soruşturması raporuna ilişkin gönderdiği mektubunda, Trump veya başkanlık seçimleri kampanyasında görevli herhangi bir kimsenin seçimle ilgili olarak Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediğini bildirmişti.

