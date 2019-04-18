ABD'de Başkan Donald Trump'in seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla işbirliği yaptığı iddialarını soruşturan özel savcı Robert Mueller'in 400 sayfalık raporu bugün kamoyuna açıklanıyor.



ABD Adalet Bakanı William Barr merakla beklenen raporun büyük bölümünün güvenlik gerekçesiyle sansürlendiğini açıkladı. Ancak soruşturmada Trump'ın Rusya ile gizli işbirliği yaptığı ya da adaleti engellediği şeklinde hiçbir bulguya rastlanmadığının altını çizdi.



22 ay süren soruşturma Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve Trump'ın Rusya ile gizli işbirliği şüpheleri üzerine başlatılmıştı.



ABD Kongresi'ne gönderilecek rapor ilerleyen saatlerde internette yayınlanacak. Kongre Adalet Komitesi ise özel savcı Robert Mueller'ı 23 Mayıs'a kadar ifade vermeye çağırdı.



Adalet Bakanı Barr'ın basın toplantısının ardından ABD Başkan Donald rump yeni bir zafer mesajı paylaştı.



Game of Thrones dizisine gönderme yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Gizli işbirliği yok, adaleti engelleme yok, nefret edenlere ve radikal sol demokratlara "game over" yani "oyun bitti" ifadeleri içeren görseli paylaştı.

