Rusya Sudan'dan altın mı kaçırıyor?

Rusya, Sudan'ın yılda yaklaşık 40 tona yakın altınını yağmalıyor. Wagner paralı askerlerinin kullanıldığı operasyonlarla ele geçirilen bu altınları da Ukrayna savaşını finanse etmekte kullanıyor.



Bu iddialar Amerikan CNN International haber kanalına ait. Habere göre Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından son 1,5 yılda 16 kez Sudan'dan kaçırılan altınları taşıyan uçaklar havalandı.



Kimi zaman Sudanlı yetkililer uçuşları engellemek istese de Rus yanlısı Sudan yönetimi uçuşların gerçekleşmesini sağladı.



Sudan Afrika'nın en büyük 3. altın üreticisi konumunda



Rusya'nın Ukrayna saldırıları sonrası Batı'nın uyguladığı ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek için bu yola başvurduğu iddia ediliyor.



Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Moskova yönetimi askeri yönetimin hakim olduğu Sudan'a altın karşılığı destek veriyor ve ayakta kalmasını sağlıyor. ABD'li uzmanlar Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğinin de altını çiziyor.



Rusya'nın altın operasyonunu yöneten ismin Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. 61 yaşındaki Prigozin aralarında Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor.



Habere göre Rusya en az 10 yıldır Sudan'dan kayıt dışı altın ticareti yapıyor. Ticaretin kayıt dışı olması nedeniyle şimdiye kadar ne kadar altının ülkeden kaçırıldığına dair kesin bir veri yok.

