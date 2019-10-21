Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çin ziyareti sırasında konuştu.
Şoygu Türkiye, ABD ve Rusya'nın Suriye'deki işbirliğinin bölgedeki güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını umduğunu söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Suriye'de DAEŞ militanlarının tutulduğu hapishanelerin güvenliği sorununun da acilen çözülmesi gerektiğini söyledi.
Rusya: Suriye'de ABD ve Türkiye ile işbirliği önemli
NTV HaberDünya
Rusya'dan Suriye konusunda işbirliği açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Türkiye, ABD ve Rusya arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çin ziyareti sırasında konuştu.