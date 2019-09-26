Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.