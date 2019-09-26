Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.
Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı
Anadolu AjansıDünya
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.