Rusya, Suriye'deki üslerinin akıbetinden endişeli: Şam'la görüşme sürüyor

Kremlin, Rusya'nın Suriyeli yetkililerle Moskova'nın ülkedeki iki askeri üssünün akıbeti de dahil olmak üzere çeşitli konularda görüşmeye devam ettiğini belirtti.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriye'nin yeni liderleriyle ilk görüşmelerini yapmak üzere geçen hafta Şam'a gitmişti.



Askerleri ve hava kuvvetleri Suriyeli muhaliflere karşı yıllarca Esad'ı destekleyen Rusya, Tartus'taki deniz üssünü ve liman kenti Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssünü elinde tutmaya çalışıyor.

