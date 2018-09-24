İsrail, Rusya ve Suriye arasında yaşanan uçak krizinin ardından Moskova önemli bir adım atıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu iki hafta içerisinde Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerini vereceklerini söyledi.

Şoygu, Şam'a verilecek sistemlerin Rus ekipmanlarını tanıyacak yazılıma sahip olacağını belirtti. 

KREMLİN'DEN SURİYE'YE S-300 AÇIKLAMASI

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya’nın Suriye’ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını söyledi.

Peskov, “Bu eylemler üçüncü ülkelere yönelik değil, kendi ordumuzu korumayı amaçlıyor” dedi.

Şam yönetimi uzun yıllardır Moskova'dan S-300 hava savunma sistemi talep ediyordu. 

DÜŞEN RUS UÇAĞI

Akdeniz'de Rus İl-20 askeri, uçağı Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüştü. Rusya, İsrail’e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için İl-20 uçağının S-200 füzelerine maruz kaldığını öne sürmüştü.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettebatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait" ifadesini kullanmıştı.