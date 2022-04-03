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Rusya: Taliban yönetimi, Moskova ile ilişkileri derinleştirmek istiyor

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da Taliban yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirmek istediğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.04.2022 - 14:54

Rusya: Taliban yönetimi, Moskova ile ilişkileri derinleştirmek istiyor

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Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Afganistan’da Taliban yönetimi ile Rusya’nın ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Taliban ile diyaloğun “dostça” olduğuna işaret eden Kabulov, bu diyaloğun formalite icabı olmadığını belirtti.

Kabulov, “Yeni Afgan yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirme tutumunu hissettik.” dedi.

Rus heyeti 24 Mart’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban yönetimiyle temaslarda bulunmuş, Taliban da bu müzakerelerin sonucu olarak Moskova ile iş birliğinin genişletilmesinden yana olduğunu bildirmişti.

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