Rusya Taliban'ı yasaklılar listesinden çıkarabilir

Rusya Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları, Putin'e, Taliban'ın Moskova'nın yasaklılar listesinden çıkarılabileceğini bildirdi. Taliban, St Petersburg Ekonomik Forumu'na davet edildi.

Rusya Taliban'ı yasaklılar listesinden çıkarabilir

, Taliban ile ilgili yeni bir adıma hazırlanıyor.

Rusya Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları, Devlet Başkanı 'e, Taliban'ın Moskova'nın yasaklılar listesinden çıkarılabileceğini bildirdi.

Devlet haber ajansı TASS'ın bugün dışişleri bakanlığına dayandırdığı haberine göre Rusya, Taliban'ı haziran ayında St Petersburg Ekonomik Forumu'na katılmaya davet etti.

Taliban 2021'de ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da yönetimi ele geçirmişti.

Taliban yönetimi, iktidara gelmesinin ardından kadın ve kız çocuklarını eğitim ve iş hayatından men etti. 

Kadınlar, temel hakları için 2021'den itibaren çok sayıda protesto düzenledi.

Taliban'dan kadınlara gazetecilik eğitimi yasağı: Kanalı tehdit ettiler

Taliban'dan kadınlara gazetecilik eğitimi yasağı: Kanalı tehdit ettiler

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Ermenistan'da sel felaketi: 4 ölü

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Polonya, Rus diplomatlara "hareket kısıtlaması" getireceğini açıkladı

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya: NATO, Ukrayna meselesinde gerginliği artırıyor

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Rusya Harkov'u vurmaya devam ediyor: Bir sivil hayatını kaybetti

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

Refah sınırında tehlikeli gerilim: İsrail ve Mısır askerleri çatıştı

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

İspanya Ukrayna'ya 1 milyon euro değerinde silah hibe edecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...