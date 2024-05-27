Rusya Taliban'ı yasaklılar listesinden çıkarabilir

Rusya, Taliban ile ilgili yeni bir adıma hazırlanıyor.

Rusya Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Taliban'ın Moskova'nın yasaklılar listesinden çıkarılabileceğini bildirdi.

Devlet haber ajansı TASS'ın bugün dışişleri bakanlığına dayandırdığı haberine göre Rusya, Taliban'ı haziran ayında St Petersburg Ekonomik Forumu'na katılmaya davet etti.

Taliban 2021'de ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da yönetimi ele geçirmişti.

Taliban yönetimi, iktidara gelmesinin ardından kadın ve kız çocuklarını eğitim ve iş hayatından men etti.

Kadınlar, temel hakları için 2021'den itibaren çok sayıda protesto düzenledi.