Rusya, tek uçak gemisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Rus Donanması’nın 40 yıllık uçak gemisinin akıbeti, 2017’den beri hizmet dışı olması ve bakım çalışmalarının askıya alınmasının ardından yıllardır belirsizdi.

Ancak Rusya’nın devlet gemi inşa şirketi USC’nin başkanı Andrey Kostin, Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada “Artık onu onarmanın bir anlamı yok” dedi.

SEKİZ YILDIR HİZMET DIŞI

1985 yılında denize indirilen Amiral Kuznetsov, Moskova'nın Suriye'deki askeri harekatında görev almıştı ancak son sekiz yıldır hizmet dışıydı.

Yıllarca süren bakım gecikmeleri ve artan maliyetler, geminin modern savaş koşullarındaki teknik yeterliliğine dair soru işaretleri doğurdu.

RUS DENİZ GÜCÜ NE DURUMDA?

Ancak hurdaya çıkarılması, özellikle Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz Filosu’nu Kırım’daki ana üssünden uzaklaştırmasının ardından, Rus deniz gücünün azaldığının bir işareti olarak görülüyor.

Kostin’e, Rusya’nın kuzeybatısındaki bir nükleer denizaltı için düzenlenen bayrak çekme töreninin ardından geminin durumu soruldu.



Kostin, Kommersant’a yaptığı açıklamada haberleri doğrulayarak geminin onarılmasının artık anlamsız olduğunu, bu nedenle ya satılacağını ya da imha edileceğini söyledi. Ancak henüz nihai kararın verilmediğini belirtti.