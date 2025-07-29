Rusya, tek uçak gemisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un kaderi belirsizliğini korurken, yetkililer geminin onarılmayacağını açıkladı. Bu karar, Rus donanmasının prestij kaybı ve Karadeniz'deki gerileyen gücünün sembolü olarak görülüyor.
Rus Donanması’nın 40 yıllık uçak gemisinin akıbeti, 2017’den beri hizmet dışı olması ve bakım çalışmalarının askıya alınmasının ardından yıllardır belirsizdi.
Ancak Rusya’nın devlet gemi inşa şirketi USC’nin başkanı Andrey Kostin, Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada “Artık onu onarmanın bir anlamı yok” dedi.
SEKİZ YILDIR HİZMET DIŞI
1985 yılında denize indirilen Amiral Kuznetsov, Moskova'nın Suriye'deki askeri harekatında görev almıştı ancak son sekiz yıldır hizmet dışıydı.
Yıllarca süren bakım gecikmeleri ve artan maliyetler, geminin modern savaş koşullarındaki teknik yeterliliğine dair soru işaretleri doğurdu.
RUS DENİZ GÜCÜ NE DURUMDA?
Ancak hurdaya çıkarılması, özellikle Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz Filosu’nu Kırım’daki ana üssünden uzaklaştırmasının ardından, Rus deniz gücünün azaldığının bir işareti olarak görülüyor.
Kostin’e, Rusya’nın kuzeybatısındaki bir nükleer denizaltı için düzenlenen bayrak çekme töreninin ardından geminin durumu soruldu.
Kostin, Kommersant’a yaptığı açıklamada haberleri doğrulayarak geminin onarılmasının artık anlamsız olduğunu, bu nedenle ya satılacağını ya da imha edileceğini söyledi. Ancak henüz nihai kararın verilmediğini belirtti.
SOVYETLERİN SON AĞIR UÇAK GEMİSİ
305 metre uzunluğundaki Amiral Kuznetsov, Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen son ağır uçak gemisiydi ve hava gücüyle taarruz kapasitesini birleştirmek üzere tasarlanmıştı.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından gemi Rusya'nın Kuzey Filosu'na devredildi ve Suriye iç savaşına müdahalede kullanıldı.
UÇAK GEMİSİNİN KAPASİTESİ
59 bin tonluk kapasiteye sahip olan gemi, 8 bin 400 deniz mili menzile ulaşabiliyor, 2 bin 600 kişilik mürettebat taşıyabiliyor ve 26 sabit kanatlı uçak ile 24 helikopter barındırabiliyordu.
Ancak gemi uzun yıllardır teknik sorunlarla boğuşuyordu. The National Interest dergisi, onu dünyanın en kötü uçak gemileri listesine dahil etti.
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