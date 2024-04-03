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Rusya: Terör saldırısının izleri Ukrayna özel servislerine uzanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Moskova’daki Crocus City Hall Konser Salonuna yapılan terör saldırısının izlerinin ABD tarafından kontrol edilen Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını söyledi. Ayrıca 2 Tacikistan vatandaşı daha terör operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Rusya: Terör saldırısının izleri Ukrayna özel servislerine uzanıyor

Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ’ın başkenti Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üyesi Ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterlerinin 19. Toplantısı'nda konuştu.

Moskova’daki konser salonuna yapılan terör saldırısının, yönetimi değil Rusya'da yasaklı olan DAEŞ’in Afgan kolu tarafından gerçekleştirildiği versiyonunun empoze edilmeye çalışıldığını belirten Patruşev, saldırının izlerinin ise tamamen ABD tarafından kontrol edildiğinin herkesin gayet iyi bildiği Kiev yönetiminin başında olduğu Ukrayna özel servislerine uzandığını savundu.

Patruşev, DAEŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerinin de Washington tarafından oluşturulduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Rusya devlet ajansı TASS'ın bildirdiğine göre terör operasyonları kapsamında Dağıstan bölgesinde iki Tacikistan vatandaşı daha gözaltına alındı. 

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