Rusya, "terörle mücadele durumu" ilan edilen bölgelerde 18 Ukrayna İHA'sını imha etti

Rusya hava savunması, Kursk, Voronezh ve Belgorod bölgeleri̇ üzeri̇nde Ukrayna tarafından fırlatılan 18 i̇nsansız hava aracını (İHA) i̇mha etti̇.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, İHA'ların 11'inin, gece boyunca sınırdaki Kursk bölgesini hedef aldığını bildirdi.



Bakanlık, Ukrayna'nın sınırdaki Belgorod bölgesi üzerinde fırlattığı beş İHA'yı ve Moskova'nın birkaç yüz kilometre güneyindeki Voronezh bölgesi üzerinde iki İHA'yı daha düşürdüğünü kaydetti.



Ukrayna'nın toplam kaç insansız hava aracı fırlattığı belirtilmedi.

Öte yandan Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna güçlerinin bölgedeki "hareketliliği" nedeniyle Belgorod'un bazı kısımlarının tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Kursk, Voronezh ve Belgorod'da "terörle mücadele durumu" ilan ettiklerini duyurmuştu.

Ukrayna birlikleri 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk'a sızarak büyük çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Rus yetkililerin bildirdiğine göre çatışmalar nedeniyle Kursk'tan en az 3 bin kişi tahliye edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, operasyona ilişkin ilk açıklamasında, "Rusya, topraklarımıza getirdiği savaşı kendisi de hissetmeli" dedi.