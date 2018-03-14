Rusya, Theresa May'in açıklama talebine yanıt vermedi

Reuters Haber Ajansı'na konuşan Londra'daki Rus Büyükelçiliği yetkilileri, İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklama talebine yanıt vermediklerini söyledi. Rusya'nın saldırıda kullanılan kimyasal maddeden örnek verilinceye kadar cevap vermeyeceği belirtildi.
Büyükelçilik yetkilieri, Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını ifade etti.
İngiltere Başbakanı May, Sergey Skripal ve kızının rus ordusu tarafından üretilen sinir gazına maruz kaldıklarını açıklamış ve Rusya'dan açıklama talep etmişti.