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Rusya, Theresa May'in açıklama talebine yanıt vermedi

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Dünya

Rusya, İngiltere Başbakanı Theresa May'in zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı hakkındaki taleplerine cevap vermedi.

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Reuters Haber Ajansı'na konuşan Londra'daki Rus Büyükelçiliği yetkilileri, İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklama talebine yanıt vermediklerini söyledi. Rusya'nın saldırıda kullanılan kimyasal maddeden örnek verilinceye kadar cevap vermeyeceği belirtildi.

Büyükelçilik yetkilieri, Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını ifade etti.

İngiltere Başbakanı May, Sergey Skripal ve kızının rus ordusu tarafından üretilen sinir gazına maruz kaldıklarını açıklamış ve Rusya'dan açıklama talep etmişti.

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