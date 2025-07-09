Rusya, Tolstoy'u ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Tolstoy yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.



Moskova, 2022'den beri köyün Rusya'nın bir parçası olduğunu iddia ediyordu.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tolstoy yerleşim birimi kurtarıldı" denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 226 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 86'sının Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz'da Ukrayna'nın Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.



Bölgedeki Ukraynalı savcılar, Rusya'nın bugün Donetsk'teki iki kasabaya düzenlediği drone ve bombalı saldırılarda sekiz sivilin öldüğünü söyledi.



Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatını arttıracağını söylemesi ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i Ukrayna konusunda “saçmalamakla” suçlamasının ardından geldi.

Ukrayna Hava kuvvetleri Rusya'nın 728 insansız hava aracı ve 13 füzeyle saldırdığını belirtirken, hava savunma sistemlerinin 711 insansız hava aracını engellediğini ve yedi füzeyi imha ettiğini de bildirdi.

ZELENSKİ: SALDIRI MANİDAR



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu çok manidar bir saldırı ve tam da barışın sağlanması, ateşkesin tesis edilmesi için bu kadar çok çaba sarf edildiği ve buna rağmen sadece Rusya'nın tüm bu çabaları geri çevirmeye devam ettiği bir zamanda geldi” dedi.



Papa ve Devlet Başkanı ile görüşmek üzere Roma'ya giden Zelenski, müttefiklere Rusya'ya yönelik yaptırımları arttırma çağrısında bulunarak, özellikle de Rusya'nın önemli bir gelir kaynağı olan enerji sektörünü hedef aldı.

Zelenski "Ortaklarımız Rusya'yı yeni saldırılar düzenlemek yerine savaşı sona erdirmeyi düşünmeye zorlayacak şekilde nasıl baskı uygulayacaklarını biliyorlar" dedi.

