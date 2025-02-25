Rusya, topraklarını ABD’ye açıyor! Putin'den tarihi açıklama

Kremlin, bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın çok sayıda nadir toprak metal yataklarına sahip olduğunu belirtti.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile böyle bir anlaşma olasılığını dile getirmesinin ardından bunları geliştirmek için anlaşma yapmaya açık olduğu ifade edildi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'nın metal yataklarını geliştirmek için kendi planları olduğunu ancak “siyasi irade anı” geldiğinde ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Putin dün devlet televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'nın gelecekteki bir Rusya-ABD ekonomik anlaşması kapsamında hükümet ve özel sektör de dahil olmak üzere Amerikalı ortaklarla ortak projelere açık olduğunu söylemişti.



ABD Jeoloji Araştırmaları verilerine göre Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Avustralya'nın ardından dünyanın en büyük beşinci nadir toprak metalleri rezervine sahip.

