Rusya: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye ile Rusya’nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız." dedi.



Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye’den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

"HER DURUMDA İŞBİRLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"



Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye’nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.