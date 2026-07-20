Rusya Türk şirketinin gemisini vurdu, 5 denizci öldü

Rusya , Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında seyreden bir yük gemisine 3 seyir füzesiyle saldırı düzenledi.

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretsky, Gine-Bissau bayraklı "Golden Leo" adlı geminin mısır yükünü aldıktan sonra limandan ayrıldığını aktardı. Füzelerden birinin, Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 18 kişilik mürettebat taşıyan geminin sancak tarafına isabet ettiği ve yangın çıktığını belirten Koretsky, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin kurtarma çalışmaları başlattığını ve 2’si yaralı 8 denizciyi başarılı bir şekilde Odessa'daki hastanelerden birine tahliye ettiğini söyledi.

5 denizcinin öldüğünü ifade eden Ukrayna Başbakanı Koretsky, 5 denizciden ise hala haber alınamadığını aktardı.