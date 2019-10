İlişkili Haberler Türkiye ile Rusya arasında güvenli bölge anlaşması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına, 22 Ekim'de, Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin kuzeyi ile ilgili vardığı mutabakat öncesi 6 saati aşkın süren zirvenin detaylarını anlattı.



Her iki liderin Suriye'de sahadaki duruma hakim olduğunu vurgulayan Peskov, "Erdoğan ve Putin iki buçuk saat baş başa oturdu ve bu görüşmede sadece tercümanlar bulundu. Haritaları incelediler. Her ikisi de sahadaki nüansları çok iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.



Baş başa görüşmenin ileriki aşamasında savunma bakanları ve diğer uzmanların da davet edildiğini aktaran Peskov, Erdoğan ve Putin'in bizzat mutabakat muhtırası üzerinde değişiklikler yaptığını söyledi. İki liderin, dışişleri bakanlarına bu değişiklerden sonra metinde boş kalan yerleri doldurmaları talimatı verdiğini anlatan Peskov, Rusça, Türkçe ve İngilizce hazırlanan mutabakat metninin dışişleri bakanları tarafından karşılaştırıldığını belirtti.



Peskov bütün bu sürecin 6 saatten fazla sürdüğünü ifade etti.



Ayrıca Türkiye ve Rusya Mutabakat Muhtırası'nın Avrupa açısından da önem arz ettiğine dikkati çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu mutabakat aslında Avrupalıların da çıkarınadır, çünkü sınır terör unsurlarının sızmasından korunuyor, Türkiye'nin güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda daha sonra Avrupa'ya yönelebilecek göç akımını engelliyoruz. Bunun için Avrupa tamamen tatmin olabilir ve olmalıdır. Her şeyden önce bu mutabakattan Kürtler memnun olmalıdır."



Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat muhtırasının Moskova'nın mı yoksa Ankara'nın mı inisiyatifiyle yapıldığı sorusuna Peskov, “Bu ortak bir çalışmadır.” şeklinde cevap verdi.



"TÜRKİYE İLE VARILAN MUTABAKAT SURİYE'NİN İSTİKRARI İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP"

Diğer taraftan, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.



BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzey doğusu için varılan mutabakat konusunda değerlendirmede bulundu.



Suriye'nin kuzey doğusundaki sorunların dün ortaya çıkmadığını ve bölgedeki istikrarsızlığının (ABD'nin) yasadışı işgal ve ''Arap nüfusunu Kürtlerle yapılan demografik deneyle değiştirme girişiminin sonucu'' olduğunu ifade eden Nebenzia, ''Rus-Türk mutabakatı Suriye'nin istikrara kavuşması açısından kilit öneme sahip.'' dedi.



Nebenzia, mutabakatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve ayrılıkçı her türlü eğilime karşı çıktığını sözlerine ekledi.



ABD'li diplomat Michael Barkin ise Suriye'nin kuzey doğusunda ''ateşkesin kalıcı olmasını'' umut ettiklerini söyledi.



Türkiye'den sivilleri koruma ve DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemesini beklediklerini belirten Barkin, ''Türkiye'nin destek verdiği muhalif güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığına dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bu eylemler doğruluğu kanıtlanırsa savaş suçu teşkil edebilir. Türk ortaklarımıza bu olayları derhal soruşturma ve ilgili kişileri sorumlu tutma çağrısı yapıyoruz.'' diye konuştu.

SOÇİ'DE ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ